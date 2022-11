Pari: “Spalletti al Napoli sta facendo un lavoro strepitoso…”

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fausto Pari, agente sportivo

“Spalletti al Napoli sta facendo un lavoro strepitoso…”

“In Italia qualcosa sta cambiando, si sta decidendo di dare più spazio ai giovani, dalla Juve si posso notare i risultati del gruppo dell’under 23 considerando che giocatori come Fagioli vengono da quel percorso li. Al Napoli vanno fatti i complimenti alla dirigenza ma soprattutto all’allenatore che sta compiendo qualcosa di straordinario, un percorso incredibile. Sarei curioso di vedere i commenti dei tifosi del Napoli sugli acquisti nel periodo estivo, una campagna di mercato strategicamente perfetta. La vedo dura per le altre squadre lottare per il campionato, il nuovo progetto degli azzurri è stato il punto di svolta iniziale e i complimenti sono da fare all’allenatore. Il progetto del Napoli testimonia che, nonostante, non ci siano i 6 miliardi per i diritti TV come in Premier League, si può comunque emozionare e mettere in luce i giovani”.

