Pari e patta fra Lazio e Napoli: all’Olimpico finisce 2-2

Che show allo Stadio Olimpico: Lazio-Napoli infuoca il sabato pomeriggio con una partita dalle mille emozioni. Apre le marcature Isaksen con un gran gol dalla distanza, Raspadori approfitta di un errore di Provedel e fa 1-1. L’autogol di Marusic riporta in vantaggio i partenopei che si piegano però al tiro di Dia che sancisce il definitivo 2-2. Continua la striscia positiva di risultati della Lazio mentre il Napoli frena ancora, tre punti in tre partite allontanano lo scudetto?

Cos’è successo fra Lazio e Napoli

Parte fortissima la sfida tra Lazio e Napoli perché i padroni di casa passano in vantaggio al 6′ con una tiro da fuori area di Isaksen, che fa esplodere tutto lo Stadio Olimpico. La gioia dei tifosi biancocelesti però si affievolisce al minuto 13 con Raspadori che segna l’1-1: parte tutto dal rilancio di Provedel che arriva in zona dei partenopei, il numero 81 viene servito e manda la palla sotto le gambe del portiere biancoceleste. Unico guizzo della squadra di Antonio Conte che subisce qualcosa di più rispetto a quella di Marco Baroni, lasciando il parziale sull’1-1 al termine dei primi 45 minuti.

La seconda frazione di gioco inizia sempre con la Lazio all’attacco che però spreca troppo, con Isaksen che sfiora la doppietta ma la palla esce di poco, graziando i partenopei. Il Napoli gioca di contropiede e riesce a fare il 2-1 grazie a un autogol di Marusic. I biancocelesti però non mollano e trovano subito dopo la rete del 2-2 che porta la firma di Zaccagni ma l’arbitro Massa ferma tutto per fuorigioco. Continua a salire il dato che vede la Lazio al primo posto con i gol dei subentrati perché al minuto 87 Dia, che ha preso il posto di Pedro, piazza la palla dietro Meret e segna il definitivo 2-2.

Una gara combattuta allo Stadio Olimpico, con la Lazio che continua la striscia positiva di risultati dopo Cagliari e Monza mentre il Napoli frena ancora e incassa il terzo pareggio in tre partite dopo Roma e Udinese.

La classifica e i prossimi impegni

Con questo pareggio, il Napoli si porta a 56 punti, in attesa di capire cosa farà l’Inter in casa della Juventus mentre la Lazio sale a quota 46. I prossimi impegni vedranno la squadra di Marco Baroni in trasferta a Venezia mentre la compagine di Antonio Conte sarà impegnata in casa del Como.