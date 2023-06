Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A ed ex presidente del Bari, ha parlato in diretta a Sportitalia mercato. Ecco le sue parole sul nuovo tecnico del Napoli:

“Garcia è stato in Arabia quest’anno e ha fatto un campionato con Cristiano Ronaldo, e non l’ha vinto. Ci sono campionati in crescita però pensare che un allenatore esonerato in Arabia possa venire a Napoli a ripetersi dopo quest’anno è difficile”

