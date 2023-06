Paolo Ziliani va giu’ pesante: “In arrivo figuraccia per tutto il calcio italiano! Ispettori del CFCB pensano a un’esclusione di 3 anni…”

La notizia del giorno è la possibile esclusione della Juventus dalle coppe europee per almeno un anno con annessa multa. I bianconeri sono sotto l’attenzione della UEFA per le violazioni del Fairplay finanziario. Paolo Ziliani ci è andato giù pesantissimo su Twitter:

“In arrivo una figuraccia di m. per Gravina & company: gli ispettori del CFCB pensano a un’esclusione di 3 anni, Nyon potrebbe ridurla grazie all’abiura data da Madama alla Superlega. Sconfessata in toto la FIGC. Dai limiti al mercato al mondiale per club 2025, cosa rischia la Juve”.

Già qualche giorno fa, i toni del giornalista sportivo erano stati molto polemici sempre su Twitter, tirando in ballo le dichiarazioni dell’avvocato Grassani: “Il patto FIGC-Juve? Incredibile colpo di spugna” Premio Nelson Mandela all’eroe Mattia Grassani. In attesa di conoscere le decisioni dell’UEFA sul conto del club bianconero, finalmente una voce di addetti ai lavori fuori dal coro: la Juve è stata graziata, ha falsato la regolarità dei campionati. Per una volta, non c’è bisogno che io aggiunga una sola parola”.

