Paolo Ziliani senza freni: “La penalizzazione di lunedì, primo passo della Juventus verso la B. Inevitabile”

La Juventus di Massimiliano Allegri e della nuova dirigenza, lunedì prossimo saprà con precisione quanti saranno i punti di penalizzazione in questa stagione, ma secondo Paolo Ziliani sarà solo il primo passo. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano sembra avere dubbi in proposito ed è convinto che si va verso lo scenario peggiore, ovvero la retrocessione in cadetteria. Queste le sue parole su Twitter:

“La penalizzazione di lunedì, primo passo della Juventus verso la B. Inevitabile”.

Ecco alcuni commenti al post: “La B è poco Paolo, è troppo poco! Noi sportivi rimasti genuini pretendiamo un po’ più di correttezza e lealtà nel calcio italiano!”.

E poi: “Le altre squadre non si ribellano. Nemmeno quelle pesantemente danneggiate da arbitri e FIGC. Quindi questo circo fatto di corruzione e disonestà continuerà in eterno, finché non saranno i tifosi stessi ad allontanarsi in massa portando poi a perdite economiche devastanti”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati