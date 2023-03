Paolo Ziliani scopre altri particolari sulla vicenda Juventus: “Una vergogna a cielo aperto”

L’inchiesta Juventus si arricchisce di nuovi particolari. Paolo Ziliani, facendo anche riferimento all’intervista di Cristina Zoppo, ex componente del collegio sindacale della Juventus, ha così riferito:

“La cosa incredibile è che i massimi dirigenti del nostro calcio Andrea Abodi, ministro sport, Gravina presidente Figc, Casini e De Siervo presidente e ad della Serie A chiedevano ai giudici di spiegare il -15 alla Juventus, anzi di cancellarlo. Una vergogna a cielo aperto”.

In merito ai bilanci che sono conseguiti nella sentenza che ha colpito il club bianconero nelle settimane precedenti, Cristina Zoppo, ex componente del collegio sindacale della Juventus, ha così svelato al Corriere della Sera.

“Io attaccata e colpita, ma i bilanci non erano corretti. Da settembre in poi c’è stata un’escalation di momenti di gestione societaria su cui io non riuscivo più a capire perché ci si volesse incanalare in un processo di valutazione di poste di bilancio oggettivamente poco condivisibile. Io in 20 anni di lavoro non ho mai visto una quotata che non recepisce i rilievi di una società di revisione”.

