Paolo Ziliani: “Qualsiasi persona onesta sa che Juventus ed Agnelli dovrebbero essere radiati! Altro che serie B”

In casa Juventus c’è attesa per quello che concerne il ricorso presentato contro la penalizzazione di quindici punti inflitta ai bianconeri dalla Giustizia Sportiva. Ma se a Torino trapela un moderato ottimismo, c’è chi pensa che sia in arrivo un’altra bufera sulla Vecchia Signora. Ecco quanto scrive il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, sui social:

“Li hanno intercettati per soli 2 mesi. E sono venute fuori 15mila pagine di quella che i giudici della Corte d’Appello hanno definito una ‘mole probatoria impressionante’. Qualsiasi persona onesta sa che la Juventus e Agnelli dovrebbero essere radiati. Altro che serie B”.

Tre i possibili esiti del verdetto che verrà firmato dal Collegio di Garanzia: la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello (e in questo caso la penalizzazione di quindici punti diventerebbe definitiva), l’annullamento della penalità o, infine, la richiesta alla Corte Federale d’Appello di rimodulare la sentenza in base alle eccezioni che potrebbero venire mosse dal Collegio stesso. Ci sarà poi da discutere la questione relativa alla manovra stipendi, ma quello è tutto un altro discorso…

