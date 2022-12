Paolo Ziliani: “Juve? Tv, giornali, siti web, tutti zerbini all’uscio della Real Casa”

Paolo Ziliani, giornalista, attraverso il suo profilo Twitter ha scritto una serie di post contro la Juventus, coinvolta nell’ennesimo scandalo che ha portato alle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione capeggiato da Andrea Agnelli:

“La grande bufala del Covid usato dalla Juventus come scusa per la Waterloo dei conti che la mettevano in mutande (e senza vincere una cippa). Una presa per il cu*o alimentata da tutti, tv, giornali, siti web, tutti zerbini all’uscio della Real Casa. Il Fatto Quotidiano provava a dire altro”.

Paolo Ziliani, inoltre, si sofferma sugli affari coi club di massima serie:

“L’incredibile ipocrisia dei media. Credono che la gente sia scema e cadono dalle nuvole di fronte alle “partnership sospette” tra Juve e club satelliti e ai loro “affari sospetti” (Muratore, Sturaro ecc.), reiterati e sfacciati. Succedeva con Moggi, succede ancora, nell’impunità”.

“Dunque la Juventus ha vinto campionati in cui il suo direttore sportivo, Paratici, faceva anche (lo dice lui stesso) il direttore sportivo di Atalanta, Sassuolo, Genoa e di chissà quanti altri club. La bellezza della serie A italiana, che guarda caso fa schifo al mondo intero”. Ha chiosato con durezza il noto giornalista.

