Paolo Stringara su Insigne: “Insigne Capitano ed essenza del Napoletano”

L’ex giocatore di Bologna ed Inter, ed allenatore, Paolo Stringara, ha voluto commentare l’ attuale momento di Lorenzo Insigne, da lui stesso allenato alla Cavese ad inizio carriera. A tal riguardo il mister si e’ soffermato sulla sua possibile partenza, e su quali sarebbero le reazioni, sia sue che della societa’,senza dimenticare che deve pensare al suo bene. Mister Stringara si e’ cosi espresso: “Lorenzo deve valutare bene cosa è meglio per lui. Sarebbe un’esperienza di vita al di là del discorso calcistico. Dovrebbe capire bene a questo punto la sua valenza agli occhi della società, il nodo è ormai lì: De Laurentiis comunque non è uno sprovveduto e nel caso parta Insigne ha in serbo un colpo grosso per rimpiazzarlo. Insigne del resto è il capitano, è l’essenza del napoletano, con gli occhi vispi da guaglione”.

Mister Stringara si e’ anche soffermato riguardo la qualita’ del campionato MLS rispetto al campionato Italiano affermando quanto segue: “Questo sarebbe un piccolo problema perché va in un campionato che rispetto ai massimi tornei europei è inferiore. Il Sassuolo, ad esempio, senza nulla togliere all’ottima squadra emiliana, vincerebbe cinque campionati di fila. Potrebbe ripeto essere un problema perché si troverebbe a giocare in un calcio diverso e più facile, meno allenante”.

Infine Mister Stringara invita anche a riflettere su cio’ che potevano pensarne i tifosi, pro e’contro, delle loro reazioni : “Ci sono due schieramenti, chi è pro e chi contro. Chi è contro lo tratterà da mercenario, chi è a favore ne sottolineerà i valori della napoletanità, lui è un simbolo e se pensi a Napoli pensi soprattutto a Insigne e alla continuità che ha dato”

Alle dichiarazionoi di Mister Stringara, fanno eco quelle di Sebastian Giovinco, che invita a riflettere Insigne sulla scelta di accettare la proposta del Toronto, visto che anche lui tornerebbe volentieri a giocare in Italia, anche in Serie B!, rammentando anche al collega calciatore la possibilita’ di perdere la Nazionale e’ quindi il Mondiale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati