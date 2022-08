Paolo Specchia: “Ho trascorso un pomeriggio fantastico”

Paolo Specchia, , allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli. Queste le sue impressioni sul Napoli



“Sono rimasto molto colpito , al di la di chi dice della pochezza del Verona che ha permesso al Napoli di spadroneggiare, io rispondo che se una squadra comanda dal primo minuto all’ultimo senza perdersi nei momenti no, allora …mi ha fatto trascorrere un pomeriggio fantastico! Belle giocate, 6 gol, che poi son stati 5…e poi vedere Zielinsky, da me criticato per la sua incostanza, ebbene, in questa nova posizione ha fatto benissimo, se mi chiedi chi ha giocato male, non lo trovo, e la squadra che ha fatto benissimo.Diciamo, se vogliamo trovare qualcosa, forse Mario Rui, che si e fatto prendere alle spalle sul gol del Verona, e’ l’unico neo che trovo in questa gara.Sono speranzoso, e se prende Ndombele, Navas e Raspadori,potrebbe davvero ambire a qualcosa di bello.Tra sei /sette partite si capira meglio a cosa potra’ aspirare il Napoli . Sul tridente c’e da dire che Kvaratskhelia, deve ancora conoscere il nostro campionato, ha fatto un gran gol di testa tenendo il giocatore col gomito lontano, ma ha sofferto la marcatura che io nn gli riconoscevo, giocatore bravo palla a terra, devo dire che non credevo fosse bravo di testa, Aspettiamo altri banchi di prova, per dare giudizi ancora piu completi”

