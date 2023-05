Paolo Specchia, allenatore, consiglia a Spalletti di andare via!

Paolo Specchia, allenatore, intervenuto ai microfoni di Ottochannel per parlare dell’attualità di casa Napoli:

“Gli azzurri hanno perso col Monza per una differenza chiara di motivazioni. I brianzoli avevano più fame, più ferocia degli azzurri, che hanno fatto una gara che in verità mi aspettavo. Quando ho letto la formazione ho capito che sarebbe stato difficile per il Napoli venirne a capo. Ovviamente è una sconfitta assolutamente veniale, quando uno ha spento legittimamente la luce per i festeggiamenti, la meraviglia della vittoria è superiore all’amarezza per questo ko”.

Inoltre, Specchia, consiglia:

“Spalletti dopo che ha vinto dovrebbe andare via, la bellezza del ricordo della vittoria può essere subito cancellata dalle eventuali delusioni della stagione successiva. Io ho vinto tre campionati e sono sempre stato confermato: solo una volta su tre però è andata bene l’anno dopo”.

“Credo che tra Spalletti e De Laurentiis non ci sia assoluto idillio, perché non è facile andare d’accordo sempre con il presidente. Come si fa a garantire serenità alle prime difficoltà con queste attese? Luciano, che è persona romantica e sentimentale, potrebbe commettere un errore a rimanere in azzurro”. Ha concluso Specchia.

