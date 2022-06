Paolo Specchia: “Il Napoli ha sbagliato sui portieri”

Paolo Specchia, allenatore, e stato intervistato alla radio ufficiale del calcio napoli, e parlando dei portieri del Napoli si e’ espresso cosi

“Sottoscrivo quello che ho detto su Meret, e cioe’ non ‘e il portiere che puo’ giocare con una squadra che comincia l’azione dal basso, ma potra’ diventare un portiere forte nel futuro ,questo dipende chiaramente da se stesso, e quando ha giocato non ha certo dimostrato di meritarlo Poi c’e’ da dire che vi e’ un’attitudine quasi cronica all’ infortunio, perche’ lui non ha carne addosso,se lui non mette massa, e per quanto riguarda se e o non e piu forte di Donnarumma, il gigi visto ieri nn va bene, il portiere e’ un uomo, e deve portare delle certezze prima a se stesso, e sono quelle della forza nel fare il portiere se non sa ammettere i propri difetti, vuol dire che e un presuntuoso,e parla da ignorante, io lo boccio, Donnarumma , e se dico questo e perché io reputo Meret un portiere forte, deve imparare a giocare con i piedi, e deve ammettere gli errori per migliorarsi, avendo io convissuto con tanti calciatori, un atteggiamento del genere non me lo fa apparire un grande giocatore, nel calcio bisogna fare professione di umilta’, riconoscere gli errori e cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa”

Su Sirigu

“Se parliamo da quando e tornato in Italia, negli anni al Torino , io boccio in assoluto Sirigu che ha fatto non male, ma malissimo, chiedere a Gianpaolo e Nicola, e non e’ un uomo spogliatoio, non e solidale con i compagni, non aiuta i compagni, quando prende gol a prescindere dai suoi errori, critica gli altri , non mi sembrava una persona positiva. E stato un buon portiere, a Genoa a fatto bene, a Torino malissimo, auguriamoci che qui faccia come a Genova”

