Paolo Paganini: “Spalletti, Ci vuole rispetto”

Le telecamere hanno beccato Luciano Spalletti esultare platealmente contro Luca Gotti, il suo staff e gli altri giocatori in panchina. Gara equilibrata e a tratti nervosa quella tra Napoli e Spezia. Dopo la rete di Giacomo Raspadori

Momenti di furore svolti ovviamente sotto gli occhi del IV uomo Valerio Marini, il quale ha segnalato il tutto all’arbitro, che non ci ha pensato troppo prima di sventolare il secondo giallo al tecnico ex Roma e Inter, poc’anzi già ammonito per proteste causa perdite di tempo avversarie.

Appare strano, pero’, e questo e’ un fatto, come il giornalista, inviato e telecronista,di Rai Sport, Paolo Paganini sia altrettanto “celere” sui social, nel condannare giustamente, il comportamento del tecnico del Napoli, rispetto al comportamento antisportivo, oltre che razzista, quando, ieri al Maradona, perdite di tempo continue(comportamento antisportivo) quanto poi, i tifosi Spezzini, su altri campi, inneggiano al Vesuvio che distrusse Napoli(Comportamento razzista)..i social li non scattano da parte del conduttore Ligure!…Ma per dovere di cronaca, riportiamo il tweet del giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, augurandosi che quando dovrà sdegnarsi per tali comportamenti nei confronti dei napoletani, abbia la stessa celerita’ e sdegno, chiedendo scusa perché, rispetto ad un esultanza in campo…c’e’ ne passa!

Paolo Paganini “bacchetta” Spalletti

Paolo Paganini, inviato e telecronista di Rai Sport, sul suo profilo Twitter ha fatto sapere di non avere gradito l’atteggiamento del tecnico di Certaldo.

“Ho espresso solidarietà a Spalletti per i fatti di Firenze che lo hanno colpito, ma oggi, dopo Napoli-Spezia, non ho capito la sua esultanza scomposta contro la panchina avversaria. Spezia è sempre stata la sua seconda casa. Ci vuole rispetto”, ha scritto il giornalista della RAI in merito all’esultanza del tecnico del Napoli.

