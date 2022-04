Paolo Di Canio: “Sconfitta clamorosa quella del Napoli…”

A”Sky Calcio Club”, trasmissione in onda sui canali Sky, e’ intervenuto Paolo Di Canio, che sulla lotta scudetto si e’ cosi espresso:

“Se l’Inter non avesse avuto questo calendario asimmetrico avrebbe già vinto lo scudetto. Avrebbe già avuto 7-8 punti di vantaggio, non perché sia nettamente superiore, ma per caratteristiche e abitudine dello scorso anno. In alcuni ruoli e individualità è superiore alle altre, quando Napoli e Milan dovevano dare quella stoccata di acceleratore in questo campionato hanno fallito. Oggi la sconfitta del Napoli è clamorosa e poi non è sfortuna, perché la Fiorentina ha giocato molto bene. Il Milan con due pareggi consecutivi dimostra di non avere abitudine, gli manca qualcosa. Proprio perché queste due squadre difettano di personalità, cattiveria e qualità definitiva, l’Inter resta la favorita. Purtroppo la pochezza di queste squadre è quella che non ti dà la certezza per i livelli massimi che qualcuna possa decidere il proprio destino”.

