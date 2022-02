Paolo del Genio:”La figata”… non c’e stata.

Il giornalista e conduttore tv Paolo Del Genio, nella trasmissione A Tutto Napoli, ha parlato dei cambi fatti da Spalletti, e di un secondo tempo fin troppo sofferto del Napoli, e “bacchettando” anche la categoria per domande non dirette al tecnico da capirne certe scelte, tipo Osimhen e Mertens perche’ non piu’ insieme in campo? Ecco riportate le dichiarazioni del giornalista Paolo Del Genio:

“Sto riempiendo di complimenti Spalletti, ma Mertens non può giocare 5 minuti. E’ un giocatore in forma e brillante, già non metterlo titolare ma poi entrare così tardi e solo al posto di Osimhen e mai insieme non mi ha convinto. Spalletti poteva osare, vedere la figata di lottare come ha detto lui ieri.

Io vorrei vedere molto più spesso Osimhen e Mertens insieme! Il triplo cambio all’85’ era dovuto al fatto che era l’ultimo slot, il secondo era quel cambio precedente Fabian-Anguissa che non aveva spostato niente. Ho visto un po’ di paura di perdere in queste scelte, il comune denominatore è stato questo. Il coraggio non si trova con le parole in conferenza, ma con le formazioni in campo, con un incontrista in più e la difesa a 5 il coraggio dove lo prendono, i segnali sono negativi a quel punto. Purtroppo non abbiamo neanche spiegazioni perché la mia categoria non fa le domande che vanno fatte per dare modo anche al tecnico di spiegare e farci anche un’idea, ora invece si andrà anche a ruota libera”.

