Paolo Del Genio su Kwaratskhelia: “Si esalta quando si alza il livello”

Paol,o del Genio, giornalista di Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, su Kwaratskhelia, nuovo acquisto degli azzurri

“Kvaratskhelia ha una caratteristica strana, ha fatto due ottime partite quando il livello si è alzato, ovvero in nazionale con Svezia e Spagna. La mia speranza è che salendo livello complessivo di compagni e avversari, dunque delle partite, lui non abbia nessun trauma e anzi potrebbe esaltarsi così. In questo caso diventerebbe subito fondamentale”.

