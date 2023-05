Paolo Del Genio: “Spalletti tatuaggio simbolo di legame con Napoli! Kim? Senza clausola non sarebbe mai arrivato”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista napoletano ha detto la sua sul possibile addio di mister Luciano Spalletti.

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto giornalista:

“Spalletti? Il tatuaggio è simbolico. Il legame era già presente. Il mister ha fatto qualcosa di incredibile. Un evento dopo ben trentatré anni. I tifosi azzurri saranno legati alla stagione incredibile dei ragazzi. Nelle mille ipotesi sentite non c’è la mia, l’addio è cosa incerta. Non abbiamo certezza alcuna sul motivo della separazione tra Spalletti e De Laurentiis. Spalletti ha cambiato il suo modo di interpretare il calcio nel corso delle due stagioni azzurre: chiaro che ogni allenatore si adatti ai calciatori che ha a disposizione. Kim? La clausola è stata funzionale al suo arrivo. Senza clausola il sud-coreano non sarebbe mai arrivato in città. Gli agenti si tutelano e impongono una clausola”.

