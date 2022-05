Paolo Del Genio: “Se vai via Ospina, meglio lo faccia anche Meret”

Il giornalista di Tele A, Poalo Del Genio, e intervenuto alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue sulla grana portieri nel Napoli:

“Stimo Meret, ma Spalletti crede non sia pronto per essere titolare bisogna cambiare per evitare di dover gestire una stagione difficile. Che si fa in caso di errore? Quindi se non resta Ospina, meglio cambiarli entrambi, pur apprezzando Meret, lo ripeto. Alternare due buoni portiere lo si può fare, ma non con Meret, che ormai era diventato riserva”.

