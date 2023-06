Paolo Del Genio risponde cosi, via social, a chi dice che Adl stia “rompendo il giocattolo”

Il giornalista Paolo Del Genio, attraverso i social, ha pubblicato il seguente messaggio, ed Il riferimento sembra essere ad Alfredo Pedullà.

“Le opinioni possono, devono, essere sempre rispettate. Se un giornalista attacca un presidente perché pensa sia giusto, bene. Se un giornalista invece lo critica ferocemente per favorire un dirigente amico che gli passa notizie e non perché pensa davvero che quel presidente stia “rompendo il giocattolo” non va assolutamente bene”. Il riferimento sembra essere ad Alfredo Pedullà.

Il cronista esperto di calciomercato aveva infatti detto a SportItalia su De Laurentiis:

“Aveva un grande giocattolo, ma lo ha rotto. Aveva la macchina perfetta e l’hai messa ai box. Il problema importante riguarda il Direttore Sportivo: perché ha rinnovato in più occasioni il contratto a Cristiano Giuntoli, è stato il dirigente più pagato della Serie A, perché ora non lo libera? La figura del Direttore Sportivo è importante oppure no? Ci sono delle contraddizioni striscianti in questo discorso, che mi sembra una ripicca personale. Dobbiamo partire da quello che era il Napoli fino a un mese e mezzo fa, quello che abbiamo visto e quello che ci ha fatto vedere. Il lavoro di Spalletti e Giuntoli è stato perfetto”.

