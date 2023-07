Paolo Del Genio risponde così ai denigratori del Napoli: “Diventata squadra leggibile? Qualche deficiente cosa non farebbe per la notorietà…”

Il Napoli ha dominato in lungo e in largo l’ultimo campionato italiano di Serie A infliggendo distacchi abissali a tutti i competitors. Eppure c’è chi, tra gli opinionisti, ha parlato di un calo degli azzurri nella seconda parte della stagione. Ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio nel corso del suo intervento ai microfoni della emittente campana Telecapri: “Dicono che il Napoli sia diventato leggibile, che sapevano come fermare Stanislav Lobotka, ma per me non è vero nulla”.

Paolo Del Genio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“Quando è arrivata l’Inter, il Napoli è tornato a brillare. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è relativo alle motivazioni. Gli azzurri hanno dominato la stagione, è normale avere un calo dopo avere stravinto il campionato. Purtroppo ai tifosi è stata raccontata la favoletta di un Napoli in calo e in tanti ci sono cascati. Qualche deficiente, non sapendo parlare di calcio, per avere un minimo di notorietà, ha parlato di calo atletico. Siete andati dietro a questi fessi. Non li state a sentire, io vi dico che il Napoli non sia affatto calato…”.

