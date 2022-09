Paolo Del Genio: “Raspadori titolare dopo una settimana, e Mertens dopo 35 giornate…”

Paolo del Genio, giornalista e conduttore televisivo a Tele A, intervistato dalla radio ufficiale del calcio Napoli, attacca in maniera feroce il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, reo a suo dire, di aver sbagliato formazione contro la squadra Salentina. , nella gara pareggiata 1 1 al Maradona. Ecco le parole del giornalista Paolo del Genio

“A Luciano Spalletti do 4.5 in pagella. Gli porrei una domanda: Raspadori, molto promettente, ha avuto la maglia titolare dopo una settimana dal suo arrivo a Napoli. Perché uno come Mertens ha atteso 35 giornate per giocare dal primo minuto dietro Osimhen? Eppure Raspadori non è ancora al massimo della condizione”.

Paolo Del Genio ne salva solo tre!

Ha poi bocciato quasi tutta la difesa. 5.5 per Kim, Di Lorenzo e Olivera. Si salva solo il debuttante Ostigard con un sei in pagella. Male il centrocampo: 5.5 ad Anguissa, 4.5 a Ndombele. Per quello che concerne l’attacco, il giornalista salva solo Elmas (6). Ecco le sue parole sul macedone: “Gioca fuori ruolo. Lui è una mezzala, non un esterno. Fa il massimo, ma perché non può tornare al suo ruolo preferito?“. 4.5 per Raspadori, cinque per Politano e Osim Hen. Bocciati anche i subentrati Lozano (5.5) e Kvaratskhelia (5)

