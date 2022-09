Paolo Del Genio: “Questo Napoli ha piu’ fame”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, emttente ufficiale della societa’, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A Tutto Napoli’, ed in merito al tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ed al momento del Napoli, si e cosi espresso:

“Questo Napoli ha elementi con più leggerezza, entusiasmo, fame, chi è andato via che ringraziamo ed ha fatto la storia ha dato il massimo ma forse pensava di più a cosa fare l’anno dopo, questi qui nuovi hanno voglia di imporsi. Ed ora non ci sono più gerarchie, ci sono nuovi leader ma chi gioca è perché lo merita mentre prima l’allenatore era più limitato dal ruolo di alcuni elementi. Per esempio Koulibaly ha sempre giocato anche quando non era al 100% o rientrava da infortuni anche se in quel momento Juan Jesus stava facendo benissimo, Insigne faceva sempre i 90’ anche quando non era il miglior Insigne. Erano giocatori forti ma condizionanti per l’allenatore ed anche i compagni che certe cose le vedevano”.

Paolo Del Genio, ha detto la sua anche dopo il Milan

“Pioli non deve far pensare che il Napoli abbia rubato la vittoria. Nel calcio capitano le partite di questo tipo, quando una squadra come il Napoli fa una partita ottima in fase difensiva si possono vedere quest gare e poi poteva starci chiaramente il pareggio ma non c’è niente di rubato da parte del Napoli“.

