Paolo Del Genio “punzecchia” Pedulla’ : “Stasera in esclusiva, il nome del nuovo allenatore del Napoli. A no, è già stato presentato? Scusate ma io con le notizie ho problemi. Si scherza…”

Nei giorni scorsi, sui social c’è stato un vivace scambio di post tra i giornalisti Paolo Del Genio e Alfredo Pedullà. Il cronista partenopeo, su Facebook, ha pubblicato un post in cui, pur senza nominarlo esplicitamente, sembra fare un chiaro riferimento all’esperto di calciomercato. Ecco quanto si legge: “Stasera in esclusiva su Telecapri il nome del nuovo allenatore del Napoli. A no, è già stato presentato? Scusate ma io con le notizie ho problemi. Si scherza…”.

Alfredo Pedullà, in un pezzo sul suo sito ufficiale, ha scritto che “il genio napoletano (chiaro il riferimento a Paolo Del Genio, ndr) non ha mai portato una notizia”. Da qui l’ironia del cronista partenopeo. La querelle tra i due giornalisti, lo ricordiamo, era nata da un giudizio del cronista di SportItalia su Aurelio De Laurentiis. Pedulla aveva “accusato” il presidente del sodalizio campano di avere “rotto il giocattolo”. Parole queste che avevano provocato la pronta reazione di Del Genio.

