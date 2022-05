Paolo Del Genio: “Presupposti per vincere lo scudetto c’erano”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli riguardo al mancato traguardo dello scudetto:

“Il Napoli non era obbligato a vincere il campionato, ma la delusione della piazza mi pare normale perché si erano creati i presupposti per lottare fino alla fine per vincerlo. Non sono rimasto spiazzato come altri. Meret? Per il calcio moderno i portieri vanno coinvolti. In quell’occasione doveva buttare palla, non c’era da costruire e siamo tutti d’accordo. Ma rinunciare completamente a giocare il pallone da dietro significa rinunciare a tenere il controllo della partita”.

