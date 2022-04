Paolo Del Genio: “Potevi pure vincere senza il gol, ma con l’1-0 eravamo contenti, ma avrei detto le stesse cose, credetemi, sulla prestazione e sul poco coraggio”

Il Giornalista, Paolo del Genio, nella trasmissione A Tutto Napoli, in onda su Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel dopo Napoli-Roma, attaccando il tecnico azzurro e le sue scelte:

“L’obiettivo della Champions verrà centrato, il Napoli ha fatto cose buone ma sempre intervallate a grande delusioni. Una proiezione simile a quella di Gattuso che non andò in Champions, ma quest’anno l’Atalanta ha 13 punti in meno dell’anno scorso e restano tanti punti di domanda. Dopo un buon inizio, quasi mezz’ora di dominio, ma non sfruttata a pieno perché ci sono poche potenzialità offensive, senza Lozano ed Insigne non si è più provato a fare il 2-0, non sono entrati Politano e Mertens subito.

Poi s’è messo a 5 e non esiste l’equazione che con un centrale in più non prendi gol, anzi la Roma ha attaccato di più e non capisco cosa significhi avere 3 centrali e 2 terzini bloccati. Potevi pure vincere senza il gol, ma con l’1-0 eravamo contenti ma avrei detto le stesse cose, credetemi, sulla prestazione e sul poco coraggio. Possiamo metterci a 5, 7, 8, se il Napoli si abbassa prende il gol, lui stesso ci ha detto che si difende col controllo del pallone. Poi Mourinho solo alla fine s’è deciso a mettere un altro attaccante, anche lui molto prudente ma poi ha pagato.

Mertens? Inspiegabile a 7 dalla fine, ma questo ormai ci accompagna e ci accompagnerà fino alla fine. Spalletti? 5 in pagella, come la difesa che ha schierato, facendo arrivare 3-4 volte la Roma contro il portiere, poi non ci siamo mossi bene, le scalate tutte sbagliate, Zanoli era il quinto e nonostante questo eravamo scoperti senza alcun automatismo. Ora molti lo criticheranno dopo questi risultati, ma in realtà è un buon allenatore, però non quello probabilmente che ci mette qualcosa di suo per far crescere la squadra, una squadra come la nostra che da sola non lo vince ed ha bisogno di un’identitò per difendersi dai propri limiti”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati