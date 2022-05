Paolo Del Genio: “Perche’ “costrigere” il tifoso a dire che va bene cosi”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, sul campo nato degli azzurri, dichiarando quanto segue:

Sulla stagione ed il sogno scudetto

“Uno Spirito molto negativo nell’analizzare la stagione del Napoli, e secondo me è sbagliato perché ha fatto un’ottima stagione ,però dobbiamo chiederci, che cosa e perché Come dice giustamente Spalletti, tutti i meriti che il Napoli ha avuto all’ inizio la qualità di giocp in alcune partite, la capacità di fare delle partite di grande spettacolo e vincere 12 volte in trasferta, tutte considerazioni che volgono al positivo

Poi quando siamo arrivati,che c’erano tutti i presupposti per poter lottare fino all’ultimo, non ci siamo riusciti e qui ci sono delle domande, e non abbiamo delle certezze Se domani i giocatori non sono stati in grado, se l’allenatore ha fatto qualche errore dopo aver fatto tante cose buone nel momento decisivo, e se la società non ha saputo capire come andava gestito quel momento, sono loro i protagonisti, e i meriti bisogna suddividerli, e anche quel piccolo momento che ha lasciato tanta delusione tengo a ricordare, che la delusione che c’è stata, e inutile provare a dire altro da parte di tutti, c’è stata, perché si preferiva lo scudetto poiche non era bello vederlo sfumare in quel modo

E dispiaciuto,ma la delusione non necessariamente deve portare al negativo, le due cose non necessariamente devono andare a braccetto è stata una stagione positiva Certo poteva essere straordinaria, oppure ecceziononale, non non lo e’ stata, ma molto buona si”

Societa’ ed allenatore soddisfatti…la piazza no!

“E qua non possiamo accomunare Vincenzo vogliamo noi dobbiamo prendere quello che ascoltiamo prendiamo per buono quello che abbiamo sentito per quanto riguarda i Direi di no a questa tua osservazione, perché hanno tutti quanti detto di essere rimasti molto delusi da koulibaly a mertens,una fortissima delusione ci credevamo e quindi evidentemente, a nessuno è entrato questa aspetto psicologico

Vabbè tanto comunque non ce l’avete chiesto non fa niente se non lo vinciamo ,perché sono rimaste l’hanno dichiarato, molto delusi, l’allenatore almeno per quello che dice, sembra che invece propenso per questa tesi Nel senso che abbiamo fatto il massimo, però insomma, non ci chiedete quello che volete non potevamo fare di piu’.

E anche il presidente quando parla di, voi vi siete ingolositi, anche se con un punto di vista diverso più o meno e sulla stessa lunghezza d’onda dell’ allenatore e staff tecnico , Bisogna mettersi d’accordo

Secondo me non è molto difficile anche se non è nemmeno facile e metterli d’accordo, dobbiamo fare i complimenti al Napoli, l’ obiettivo è stato raggiunto una buona stagione ma ai tifosi del Napoli e agli osservatori non puoi impedire questo momento no! Non puoi impedire un minimo oppure un massimo di delusione non può essere tolta questa delusione dalla mente che fino a 3-4 giornate dal termine si e’ creduto di poter vedere un sogno realizzarlo, almeno lottare fino all’ultima giornata Però io non riesco a capire perché si sta cercando di forzare il pensiero della gente a dover dire no, va bene ,non ci abbiamo mai pensato ,non ci abbiamo mai creduto, siamo felicissimi di questo traguardo, siamo soddisfatti, io no!“

Su Insigne…

n 10 anni voto e 8 quest’anno qui 6 faticato,. perché mi non è stato anche per lui né per quelli che giocavano più o meno nella nella zona di campo, dove gioca lui è una zona di campo che hanno fatto Parto Madonna di Campiglio che hanno fatto un po’ fatica il più brillante in tutto questo pacchetto di giocatori considerando anche Zielinsky, continuando Politano Lozano Insigne il più brillante, quello che ha giocato meno ,cioè Mertens ,e questo è un dato da chiedere a Spalletti ,e c’entrano le caratteristiche di gioco della squadra giocatori caratteristiche, la forma dei giocatori, sono talmente tanti i parametri per fare una valutazione per capire qual è quello giusto

