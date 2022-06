Paolo Del Genio: “Per Spalletti, Meret non titolare”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, in riferimento alle dichiarazioni sul portiere azzurro da parte del tecnico Spalletti dice:

“C’è uno scarso gradimento nei confronti di Meret. Benissimo se, al di là di queste dichiarazioni, c’è stato un confronto con De Laurentiis e Giuntoli in cui Spalletti ha detto che non è Meret il titolare per lui. E farebbe bene, essendo l’allenatore, perché è lui a decidere. Se poi però dovessimo scoprire che il Napoli impone Meret a Spalletti, si partirebbe col piede sbagliato, a maggior ragione dopo queste dichiarazioni.

Il portiere è un ruolo fondamentale, deve esserci unità di vedute. L’anno scorso Spalletti ha accettato tutto, quest’anno non farà così e lo sta facendo capire con le sue dichiarazioni. Se De Laurentiis gli toglie giocatori e poi dice che proverà a vincere lo scudetto, è giusto che Spalletti, che è l’allenatore, faccia anche dichiarazioni come quella di ieri in cui dice che sarà difficile ripetere la scorsa stagione”.

