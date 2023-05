Paolo Del Genio: “Ormai manca solo il nome del club che andrà ad allenare”

Nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle parole di ADL dette Venerdi:

“Se ne dicono tantissime, direi troppe. Fa parte del gioco, è grazie a questo circo che loro guadagnano tanto e quindi non si possono neanche lamentare. Spalletti? Le parole di ADL sono chiare, tarpare le ali fa capire che c’è un altro club dietro. Bisogna solo capire qual è. Non credo in Italia, quindi si dovrà capire sull’estero. In cerca di un allenatore dovrebbe esserci il Psg e forse il Liverpool. Le parole di ADL hanno sparigliato un po'”.

Del Genio , nel post conferenza stampa. la pensa cosi

“Andiamo per esclusione dopo le dichiarazioni di Spalletti. Non ha altre squadre alle spalle. Non ha rifiutato aumento ingaggio. Non ha penale da pagare se si dimette. Quindi non si capisce perché, visto che De Laurentiis lo aveva confermato, cosa manca e perché quello che manca lo deve dire la società, che confermandolo ha già parlato, e non lui

