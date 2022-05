Paolo Del Genio: “Olivera giocatore pronto, Broja non per Osimhen, Gaetano meriterebbe fiducia”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, e stato intervistato alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, ed ha trattato l’ argomento mercato rispondendo ad alcune domande del direttore Walter De Maggio:

Sul probabile acquisto di Matias Olivera:

“Diciamo che e’ un giocatore gia’ pronto, puo’ crescere sicuramente, ma deve passare da una difesa a 5, ad una a 4, ha buona tecnica e fisicita’,assist ne da, crossa bene,difende abbastanza bene,ma difende da 5° di centrocampo!. e chiaro che da 4° di difesa devi difendere bene, abbastanza non e piu’ consentito. Chiaramente se verra’ acquistato, si alternera’ con Mario Rui, poiche’ non credo che parta titolare, e ci dimentichiamo di Rui. Ma e’ chiaro che essendo giovane ha tutto il tempo d’avanti per crescere alla grande. Pochi i gol che realizza, ma fisicamente e davvero forte“

Sull’’eventuale sostituto di Osimhen, si parla di Broja(Albanese)

“E un giovane promettente, ma ha giocato poco, in pratica se si parla di sostituire Petagna,bene, se si tratta di Osimhen non e certo lui il sostituto ideale. Per l’eventuale sostituzione di Osimhen, bisogna alzare l’asticella“

Su Hlozek dello sparta praga invece dice:

E un giocatore che gia’ e piu avanti rispetto a Broja, e Nazionale ed ha gia’segnato parecchi gol, ambidestro, e fai fatica a capire qual’ e il suo piede migliore. E dotato di buona tecnica, anche nello stretto, lo potremmo definire funambolico.Se prendesse anche lui insieme a Kwaraskhelia, una statistica direbbe che miglioreremo del 90%.“

Su Gaetano si esprime cosi:

“Lo deve mettere nei 22 non nei 25! Deve tenerlo e non darlo in prestito, sempre che Spalletti ci creda, altrimenti grazie e arrivederci, sperando di non doverci mangiare le mani. Non credo sia il caso di darlo un’ altro anno in prestito, anche se in questo momento la Cremonese a frenato un po’, vediamo stasera cosa accadra’.E chiaro che se la Cremonese va in serie A, un discorso puo’ anche essere fatto, anche perche’ si tratterebbe di fare un campionato in serie A.”

