Paolo Del Genio: “Nel calcio moderno non esiste piu’ un giocatore che squilibra una squadra”

Paolo Del Genio, Giornalista di Tele A, e stato intervistato alla radio ufficiale del calcio Napoli, ed ha commentato il fatto che Mertens abbai giocato poche gare dal primo minuto “al fianco di Osimhen:

“Io non credo che nel calcio moderno, si pèossa pensare che un giocatore sia squilibro per una squadra intera ,tra l’alltro anche nelle statistiche del recupero palla non e’ messo male, aggredisce, pressa, si mette sulle linee di passaggio, e se poi ci metti che ha fatto piu’ falli lui in 1200 minuiti giocati, che Zielinsky in 900 minuti giocati.”

Ma nella discussione irrompe …Francesco Turrini

“Il discorso Mertens lo abbiamo affrontato tante volte, e la risposta sul poco minutaggio di Dries, la puo’ dare solo Spalletti. Lui sa perfettamente se i. belga e’ in grado di reggere, 90′, 30′ 45′, e chiaro che se lui spigasse certe scelte, tante cose sarebbero chiarite, anche perche’ Dries sta bene, gioca alla grande, allora anche a me viene il dubbio del perche’ non giochi sempre. io sinceramente se vedo che sta bene, prima di toglierlo in una gara me ne vedrei bene.

Poi Del Genio continua…

“Francesco ha ragione, solo Spalletti puo’ rispondere a questo quesito, io direi che tra 85′ e 5′ minuti giocati spesso i 90′ li abbaimo raggiunti..(ride..) Al dila’ della battuta, forse e vero che tutte le partite 90′ minuti non riesce, pero’ 45′ forse…che ne pensate?…”

