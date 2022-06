Paolo Del Genio: “Mertens una partenza da non sottovalutare, Su Petagna con tutto il rispetto…”

Paolo Del Genio , giornalista di Tele A, durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’: , ha detto la sua su Mertens e su Petagna:

“Sottovalutare la cessione di Mertens, perché ‘non è titolare’… è un gravissimo errore! Dries è stato fondamentale per i gol che ha portato al Napoli in assenza di Osimhen. Ora con tutto il rispetto per Petagna, sarà davvero lui il vice Victor?!”.

