Paolo del Genio: “Mertens chiede 2,5, se poi viene raccontata male…”

Paolo Del Genio, giornalista, ospite negli studi di Tele A, alla trasmissione “si gonfia la rete” dichiara:

“Senza andare a fare grandi giri, con Mertens due anni fa, ha firmato un biennale a 4,5. Correggetemi sulle cifre, sbaglio?… Ed alla firma ha avuto circa tre milioni di euro., ormai divenuta prassi. Onestamente, passati i primi due anni. E il giocatore recuperato dall’infortunio. Dimostrando di essere anche in condizione., ti viene detto . Fammi una proposta, fammi tu una proposta una richiesta non viene fatta almeno ufficialmente per iscritto una proposta ma mi viene chiesto di fare, tu una richiesta per iscritto ,Mertens si consulta con i suoi agenti, i parametri sono quelli che ho detto di due anni fa ,gli ultimi due anni li abbiamo visti tutti, fa una richiesta secondo me congrua ,rispetto all’attuale ▁attuale valore di Mertens, se poi viene raccontata male, che si fa il bonus bonus alla firma, poi ha chiesto quattro milioni di ingaggio, uscendo cosi dai parametri del Napoli., se non ne siete a conoscenza il bonus alla firma, e paragonabile all’acquisto del cartellino di un calciatore, un calciatore, In questo momento io sono un giocatore senza squadra, se mi dovevi comprare dalla Juventus pagavi 10 milioni di euro., adesso ne paghi solo 1,5, solo! È l’ingaggio e di 2,4.! Potremmo dire che l’ingaggio sia di quattro?”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati