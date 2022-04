Paolo del Genio: “Mertens accende la luce, Spalletti da mesi non lo ha capito”

Paolo del Genio, giornalista, dagli studi di Tele A, dove conduce la trasmissione A tutto Napoli, non le manda certo a dire a Spalletti, dopo la sconfitta umiliante di Empoli.:

“Mertens semplicemente accende la luce, sorprende che Spalletti non l’abbia capito già da mesi nelle difficoltà che c’erano invece in attacco. Doveva giocare 10 volte di più del minutaggio che ha avuto e nonostante questo è in doppia cifra. Errore gravissimo di Spalletti: tutto è soggettivo nel calcio ma qui è oggettivo. Poi che il Napoli non abbia un’identità di gioco lo diciamo da tempo, qualcuno forse se ne accorge solo ora e reputava Spalletti il migliore del mondo. Oggi eravamo appesi a Mertens anche per questo motivo. Mica si può creare identità di gioco così improvvisamente“.

