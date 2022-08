Paolo Del Genio: “Merita di essere Titolare…”

Paolo Del Genio giornalista di Tele A, intervenuto alla radio ufficiale del calcio Napoli, ha analizzato il possibile ruolo nel Napoli del nuovo acquisto Giacomo Raspadori:

“L’anno scorso quando non giocava Osimhen giocava Mertens da prima punta. Quest’anno c’è Simeone. Raspadori non lo vedremo mai da prima punta, ma da sottopunta o da esterno. Il Napoli è meno coperto a sinistra dove ha solo Kvara. Juan Jesus più di Rrahmani? Non credo che Rrahmani si sia guadagnato la maglia da titolare, come rendimento lo scorso anno è stato il migliore, come rendimento più di Koulibaly solo dell’anno scorso intendo. Merita di essere titolare insieme a Kim e poi gli altri due”.

“Reputo il Napoli un organico molto competitivo, ha le coppie in tanti ruoli. E’ stato un mercato non nei nomi ma nella struttura, dove credo che Spalletti ha avuto un peso specifico” ha aggiunto il giornalista sportivo di Tele A.

Paolo Del Genio sui numeri della campagna abbonamenti:

“Alcune sono iniziate prima, quella del Napoli è partita con la delusione per il mercato, mentre adesso c’è molta soddisfazione dopo i vari colpi. C’è stato uno sbalzo umorale così rapido che non so in quanto possa trasformarsi nei numeri degli abbonamenti. Mi auguro che lo stadio sia sempre pieno, non per il rapporto società-tifosi o meno, ma perché significherebbe Napoli in alto in classifica”.

