Paolo Del Genio: ” La Societa’ deve rasserenare l’ambiente”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, e’ stato intervistato alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sul momento che si sta vivendo intorno al Napoli, ha detto:

“ma io direi che è utile che la società sportiva Calcio Napoli oltre che fa noi fa piacere come giornalisti, come tifosi può fare piacere, però è utile in questo momento alla società sportiva Calcio Napoli che deve cercare qualche strada, fare chiarezza su alcuni punti, lanciare semmai una bella campagna abbonamenti che riavvicini. parte della tifoseria una serie di iniziative che possano rasserenare un po il clima”

