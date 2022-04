Del Genio “Tuona”: “Di Bello, com’e ‘possibile vedere il fallo di Mertens dopo 8 replay?”

Paolo Del Genio, noto giornalista dichiaratosi tifoso azzurro, ha “tuonato“, intervistato ai microfoni della Radio Ufficiale del Calcio Napoli, contro l’arbitro Di Bello, sottolineando il suo dubitare del fallo subito da Mertens che procura il rigore del vantaggio azzurro. Di seguito le dichiarazioni di Del Genio rilasciate oggi:

Mi sto scervellando per capire com’è stato possibile non vedere quel rigore su Mertens e aver bisogno di otto replay. Voglio capirlo perché faccio assai fatica. L’arbitro doveva dare rigore. Poi se vuole farci togliere cattivi pensieri Di Bello dopo il primo o al massimo il secondo replay deve andare via e assegnare il rigore, invece lui se l’è fatto mandare otto volte, quasi come se stesse cercando qualcosa per non darlo”.

