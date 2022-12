Paolo Del Genio: “Insigne al Napoli? No!…”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal ed ha parlato anche dell’ex capitano Lorenzo Insigne. Queste le sue parole:

“Lorenzo ha dato tanto al Napoli e il Napoli ha dato tanto a Lorenzo, tuttavia credo che i tempi per una separazione fossero maturi. E l’occasione ghiotta è stata colta al volo. C’erano tutti i presupposti per l’addio”

Paolo Del Genio ha aggiunto ulteriori dichiarazioni:

“Secondo me il calcio deve andare in questa direzione. Per noi che siamo appassionati tendiamo a stare della parte poetica di questo sport, speriamo che un calciatore stia sempre in una sola squadra per una carriera intera, ma il calcio è cambiato e dobbiamo accettarlo. Insigne al Napoli un’altra volta? No, non sono d’accordo. Gli equilibri sono dedicati e in questa squadra non va toccato nulla. E lo dico con tutto l’affetto per Insigne”.

Personalmente, sono d’accordo, l’amarcord e’sempre una bella cosa, ma le parti hanno deciso per strade diverse , e credo che sia giusto cosi. Senza dimenticare, come dice giustamente Del Genio, che gli equilibri ormai sono consolidati, quindi il no e’ senz’altro il pensiero piu’ logico e giusto!

