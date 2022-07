Paolo Del Genio: “I soldi sono finiti, gli svincolati…”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, e’ intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ed ha risposto cosi sul problema svincolati d’ oro di questo mercato:

“Questo mercato si potrebbe definire il nuovo destino degli svincolati, Credendo che la loro posizione Li mettete nelle condizioni di ricevere ingaggi superiori a Quelli precedenti, Ma i soldi sono finiti mi sembra ed anche se sei appetibile Il mega-ingaggio, Si fa fatica ad averlo. Ed in questo discorso Paradossalmente rientro un giocatore per me è ancora molto forte come mertens, invece di fare a gomitate per un ingaggio, Non riesce più a trovare la squadra.”

Paolo Del Genio parla di Meret

“Oltre a non aver giocato, dopo l’infortunio di Genova, al suo posto è stato inserito ospina, Sono state anche delle dichiarazioni ma non mi riferisco a quelle sul uscita dal basso , Anche se tutti abbiamo pensato che il riferimento fosse a meret, Invece mi ricordo le dichiarazioni di Spalletti con tanto di nome dentro di ospina per quanto riguardava l’eventuale riconferma ,E non venne fatto il nome di meret, Ed onestamente parole dolci per questo ragazzo da parte del tecnico non me le ricordo, quindi se mettiamo insieme le cose ci renderemo conto che probabilmente non voglia rischiare un’ altro anno come e’ successo con Ospina”

