Paolo Del Genio “gonfia il petto” : “-18 all’ Inter? Impresa clamorosa bene ripetere per chi non ha ancora capito!”

Il Manchester City la spunta su un’Inter che prova a giocarsela, ma che – complice anche la sfortuna – non riesce a vincere la Finale di Champions League; una Finale giocata con orgoglio, eppure sfuggita di mano per una questione di centimetri. Al termine del match di Istanbul, Paolo Del Genio, giornalista ed opinionista della redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, ha commentato, attraverso i suoi account social personali, la prestazione della formazione allenata da Simone Inzaghi, sottolineando il distacco dal Napoli nella classifica conclusiva di Serie A.

A tal proposito, Del Genio ha scritto: “Manchester City stanco dopo un’altra stagione memorabile. La Champions è così, puoi perdere giocando benissimo e vincere soffrendo. La formazione di Guardiola per quello che ha fatto negli ultimi sei anni, giustamente è campione d’Europa. Inter invece nel suo momento migliore, sconfitta con onore. Il Napoli ha lasciato una squadra così forte a 18 punti. Impresa clamorosa. Per chi non l’avesse ancora capito, bene ripetere”.

