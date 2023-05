Paolo Del Genio : “Giuntoli alla concorrenza? Strategie aziendali consegnate al nemico!…”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla situazione di Giuntoli vicino alla Juventus

“Giuntoli alla concorrenza? Nel calcio ormai è normalità, al di là dei contratti. Strategie aziendali e informazioni? Sì, sono informazioni riservate quelle su cui ha lavorato il Napoli e che chiaramente, pur essendo un professionista esemplare, un ds che va via si porta dietro, ma non vedo soluzioni per poter evitare che accada. La gente ora dice porterà altrove giocatori visionati dal Napoli, ma è anche normale. Non parliamo di un allenatore che finisce un lavoro e ne inizia un altro altrove, qui invece non parliamo neanche di un mercato che inizia a gennaio o febbraio ma ormai il mercato è sempre aperto. Il commento simpatico che si può fare è che se Giuntoli va alla Juve davvero ADL si arrabbierebbe come una belva (ride, ndr).

Ormai non si parla d’altro, non me l’aspettavo: per idoli molto amati come Higuain ce la siamo presa, Sarri anche ce la siamo presa tantissimo pur facendo il giro via Chelsea, per Giuntoli forse la gente se la sta prendendo di più proprio per questa situazione del lavoro che porterebbe altrove. A questo punto mi chiedo: se ADL già sapeva da tempo anche lui, Giuntoli da mesi non opera più? Per Accardi non sarebbe lo stesso discorso comunque, non segue giocatori che sono nel target del Napoli, sono due mercati totalmente diversi”

