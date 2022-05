Paolo Del Genio: “Fabian Ruiz, mi spiace che alcuni sperino vada via”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, durante la trasmissione Tutto Napoli Post-Partita’, si e’ cosi espresso su Fabian Ruiz:

“Fabian è uno dei migliori centrocampisti del campionato e mi dispiace che alcuni stiamo sperando che vada via, solo perché ha avuto un periodo di difficoltà fisiche. Io spero resti perché non ne trovi un altro così facilmente, lui emerge come qualità”.

