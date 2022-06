Paolo Del Genio: “Fabian piu’ Centrale, De Paul piu’ Mezz’ala”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, interpellato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, su di un ventilato scambio Fabian Ruiz-De Paul dice:

“Mi piacciono entrambi tantissimo, ma la collocazione non è identica. Fabian ha la sua collocazione nei due di centrocampo, De Paul è invece più una mezzala nel 4-3-3 e può giocare anche nei tre dietro la prima punta nel 4-2-3-1. L’argentino è più un tuttocampista, un giocatore box to box capace di partire dalla propria metà campo per poi chiudere l’azione sotto la porta avversaria“.

