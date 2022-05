Paolo Del Genio: “Devono restare anche senza rinnovo, non si puo’ rischiare la Champions”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, e stato intervistato dalla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, sulle voci di mercato riguardanti il Napoli, affermando quanto segue:

“Koulibaly e Fabian sono due calciatori non facilmente sostituibili anche perché, essendo a un anno dalla scadenza, l’eventuale cifra che si incasserebbe sarebbe bassa e si farebbe fatica a sostituire calciatori dello stesso livello.

Se non si trova l’accordo per il rinnovo la mia idea è tenerseli, portarli a scadenza, rinviare di un anno il problema ma dare a Spalletti per un anno due calciatori importanti. Se non hai il sostituto all’altezza e lo vendi, magari prendi 20-30 milioni ma ne puoi perdere 50, quelli della Champions, fallendo la qualificazione”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati