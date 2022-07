Paolo Del Genio: “Abbiamo eliminato la notizia brutta…”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del calcio Napoli, e sul mercato degli azzurri si e’ espresso cosi:

“Bah. Si. Domani mattina prima allenamento, domani doppia seduta e prima allenamento in mattinata. Tifosi? Ne ho incontrati qualcuno qui in piazza e ce ne sono ancora pochi, arriveranno credo in giornata che domani avremo la prima verifica di quanti sono arrivati in questo primo weekend. A seguire il primo allenamento, poi chiaramente avremo verifiche più importanti nel fine settimana perché questo è un fine settimana molto importante perché? domani sera c’è la conferenza stampa di spalletti quindi quello che diremo oggi va bene potrà essere interessante ma diciamo che la speranza è che da domani sera potremmo avere molti più elementi nelle nostre chiacchierate perché le domande arriveranno e con le risposte di spalletti un po di cose più chiare le dovremmo riuscire a sapere”

Paolo Del Genio su Koulibaly

Allora le possibilità, come ricordato bene, tu erano quattro e probabilmente ora adesso sono diventate solamente due, però abbiamo eliminato. Quali delle delle quattro quali abbiamo eliminato? Abbiamo eliminato la più bella, cioè il prolungamento con il Napoli, è la più brutta, cioè il passaggio alla Juve. Esalto sono rimaste le due. E abbiamo eliminato la più bella e la più brutta, bravo quindi importante che abbiamo eliminato la più brutta, però questo mi sembra già un primo passo. Poi per quanto riguarda le due, che invece sono ancora in piedi, la mia risposta è molto semplice, se il Napoli, visto che l’anno prossimo lo perde a zero, non hanno accettato il rinnovo, lo perde a zero. Se il Napoli veramente riceve 40-50 milioni dal Bayern, no dal Chelsea da un punto di vista strategico, economico. Il Napoli deve accettare questa proposta, è però la. La cosa importante è che è vero, prendi 40 milioni ma ti indebolisci al punto da rischiare di perdere i 50 della Champions o sei in grado con quei 40 milioni che prendi da la cessione immediata di koulibaly, di allestire una squadra che vada lo stesso a lottare. Per la champions”

