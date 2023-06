Paolo De Paola sull’ arrivo di Garcia a Napoli: “Forse non c’e’ tutta questa voglia di costruire ciclo vincente…”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, soffermandosi sull’arrivo di Rudi Garcia al Napoli.

“Rudi Garcia è un buon allenatore, che fa anche risparmiare dei soldi a De Laurentiis. Il Napoli sfrutterà il Decreto Crescita, quindi ammortizzerà i 3 milioni annui del nuovo tecnico. Nessuno si aspettava un exploit di Spalletti due anni fa, poi abbiamo visto i risultati. Piano con i giudizi, dunque. Di certo Rudi Garcia non ha vinto molto dopo il Lille, ma ha sempre gestito spogliatoi e personaggi importanti.

De Rossi, Totti, anche Cristiano Ronaldo: ha dei requisiti di personalità davvero importanti. Poi staremo a vedere se anche in campo i suoi dettami verranno fuori. Spalletti? Tornando a Luciano, credo non abbia gradito il comportamento della società circa la PEC. Poi avrebbe proposto alla società di tenere ancora qualche campione, ma vista anche la volontà di uscita di Giuntoli, si sarebbe trovato da solo. Tutti aspetti che fanno capire che forse il Napoli non ha tutta questa voglia di costruire un ciclo vincente. Ora c’è una nuova ripartenza con Rudi Garcia.

Il Napoli è abituato a ricostruire, questo diventerà un tratto distintivo della società, che vorrà sempre tenere sotto controllo i costi della squadra. Osimhen e Kim sono i casi: se arrivano offerte mostruose, saluteranno e ne prenderanno di altri. Questo però porta a far andare via i veri artefici del miracolo Scudetto”.

