Paolo De Paola: “Il gol di Vecino è stato un regalo di Kvaratskhelia…”

A, Punto Nuovo Sport Show, il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano non è riuscito a incidere in modo positivo contro la Lazio entrando invece nell’azione del decisivo 1-0 avversario.

“Non bisogna fare drammi, non bisogna soffermarsi su Napoli-Lazio. Non è un passo falso degli azzurri, ma una grande impresa di Sarri. Ha snaturato il proprio gioco pur di fare risultato, non vedevo un catenaccione così da anni. Il gol di Vecino è stato un regalo di Kvaratskhelia a Vecino e alla Lazio, la sua sciocchezza è costata la partita. Il Napoli, però, ha cercato in tutti i modi di riacciuffare il risultato, ma vanno fatti i complimenti a Sarri“.

Su Osimhen e Kvara

“Entrambi devono un pochino maturare nel loro piccolo, ma nulla di che. C’è ancora qualcosina su cui lavorare. Il gioco del Napoli ormai verrà osteggiato in tutte le partite, Sarri ha indicato una strada anche alle prossime avversarie degli azzurri. Spalletti si rammarica perché un paio di buone occasioni, comunque, le sue le hanno sprecate“.

Sui festeggiamenti

“Questo è un problema, che deve risolvere anche lo stesso Spalletti. Ha dovuto fare i complimenti a Sarri perché è una persona leale, ma gli sarà spiaciuto molto perdere ieri. Sicuramente un certo entusiasmo attorno al Napoli deve essere raffreddato, perché altrimenti si rischia. Il pericolo è che questa frenesia venga trasmessa alla squadra, ma Spalletti riuscirà a gestire il pericolo. Le altre? Tutti i numeri restano favorevoli al Napoli. Ogni avversario farà ora la partita della vita contro gli azzurri e loro non dovranno prendere nessuno alla leggera“.

