Paolo De Paola avverte: ” “C’è una geopolitica che sta sconvolgendo il calcio…”

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale su Sportitalia, ha parlato dell'attualità del calcio mondiale:

“C’è una geopolitica che sta sconvolgendo il calcio. Potentati americani (mondiali 2026) e soprattutto arabi (mondiali 2030 o 34) sono diventati i nuovi padroni con un’escalation a suon di miliardi. Questo sta infatti diventando un mercato folle, qualcosa che non si era mai visto a simili livelli. Ci piacerebbe riaprire il discorso sulla Superlega. Il calcio forte, quello che conta (e che spende) oggi è caratterizzato da un nome, anzi da una sigla, apparentemente ridicola, quasi uno sfiato. Si chiama Pif (Public Investment Fund) ed è un fondo sovrano arabo”.

“Possiede quattro club in Arabia Saudita, il Newcastle e ha partecipazioni anche nel Chelsea. Da questo voleva difendersi il resto del calcio con una Superlega presentata malissimo. Impossibile non accorgersi del clamoroso conflitto di interessi. Giocatori come Benzema vengono acquistati a cifre folli (200 milioni di ingaggio netti a stagione). Messi ha ricevuto un’offerta addirittura del doppio (400 milioni), ma ha rinunciato per volere della compagna, preferendo accasarsi a Miami (altra piazza folle). In ogni caso l’argentino ha sottoscritto un contrattino da 20 milioni per le sue prestazioni sui social. A patto di parlar bene dell’Arabia“.

