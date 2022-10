Paolo De Matteis: “Lobotka? Indispensabile”

Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli ed attualmente technical manager della Slovacchia, è intervenuto a Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma. Sul Napoli e sul robottino Lobotka si e’e espresso cosi:

“La sorpresa è maggiore perché nessuno si aspettava un Napoli subito protagonista.

Lobotka, che conosco molto bene anche collaborando con la nazionale slovacca, è indispensabile per il Napoli. È l’unico che riesce a dare equilibrio a tutto il reparto, sta facendo un campionato clamoroso. L’ho sempre apprezzato e ha ancora tanti margini di miglioramento. Non va mai in affanno e non ha mai paura anche se è pressato da 2/3 calciatori.

Ha una conformazione fisica particolare, con un’accelerazione che gli permette di lasciare sul posto gli avversari.

Meret tecnicamente è il portiere più forte d’Italia, ma giocare a Napoli non è facile e quindi qualche errore viene evidenziato di più rispetto a qualche altra piazza. Si sta riprendendo tutti i meriti che ha, perché è un ragazzo per bene ed un grandissimo professionista.

Mario Rui ha una grandissima personalità e una grandissima tecnica di base, questo gli ha fatto scivolare addosso tante critiche che ha avuto.

Ad Hamsik gli vogliono bene tutti, nel palazzo della federazione slovacca c’è impressa la sua gigantografia. Il 20 Novembre faremo un’amichevole con il Cile e darà l’addio alla nazionale.”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati