Paolo Condo’: “Kvara, grande personalita’…”

Paolo Condo’, dagli studi di Sky, analizza così i primi minuti di campionato del Napoli, capace di rifilare cinque gol al Verona al Bentegodi a Ferragosto, dando cosi, il primo segale forte al campionato, ed ai detrattori della squadra di Luciano Spalletti:

“Kvaratskhelia ha dimostrato un piede destro artistico e soprattutto una grande personalità, perché pur sbagliando alcune volte i dribbling non ci ha pensato neanche un attimo a tentarli nuovamente. E’ stata una delle più felici scoperte della prima giornata. Ndombele? E’ un arrivo filosoficamente come quello di Jovic, cioè sono giocatori che avevano fatto un inizio di carriera promettente e poi andando a giocare in grandi club hanno fallito. Il loro valore intrinseco è però rimasto e nel campionato italiano hanno la possibilità di tornare quelli che erano pima del Real e del Tottenham”.

Ricordiamo che per Ndombele, le visite mediche sono state fissate per oggi, alle ore 18 a Villa Stuart, e che con molta probabilità’, il centrocampista francese, di origine congolese, prenderà’ il posto, numericamente parlando, di Fabian Ruiz, in procinto di passare alla corte del Psg. In attesa che arrivino anche anche l’attaccante, Giacomo Raspadori, proveniente dal Sassuolo, ed il portiere costaricense, Keylor Navas, proprio dal Psg

