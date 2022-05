Paolo Cannavaro saluta Insigne: “Ha realizzato il sogno nel posto piu’ difficile”

Paolo Cannavaro ex capitano azzurro, saluta cosi,, Lorenzo Insigne che oggi calchera’ per l’ultima volta l’ erba del Maradona, contro il Genoa. Per celebrare il capitano il club ha organizzato una cerimonia d’addio, durante la quale sui maxi schermi dell’impianto di Fuorigrotta compariranno dei video di saluto da parte di ex storici azzurri, tra cui Paolo, che con poche ma sentite parole in video, anche lui ha voluto abbracciare e salutare l’ amico Lorenzo. E stata Dazn che ha pubblicato il video e che oggi sara’ visto sui maxi schermi del Maradona dai 50 mila presenti. Ecco le parole di Paolo Cannavaro per il Capitano Lorenzo Insigne: “ “Per Napoli Lorenzo è stato l’ennesimo ragazzo che, in mezzo a milioni di difficoltà, è riuscito a realizzare il suo sogno. Ed è riuscito a farlo nel posto più difficile, se nasci a Napoli”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati